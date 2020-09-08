طوكيو تُسجل 170 إصابة جديدة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية "طوكيو" 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد يوم من تسجيلها أدنى حصيلة منذ شهرين بلغت 77 حالة.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في العاصمة ارتفعت إلى 22ألفا و19 شخصا بعد تسجيل أحدث حصيلة يومية.. مشيرة إلى أن عدد الحالات الحرجة من مرضى كورونا بلغ 21 حالة فقط.
وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة العاصمة "وكيو" أحدث الإحصائيات التيسجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية، وسجلت اليابان 294 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب 11 حالة وفاة.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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