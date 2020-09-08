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حريق يلتهم 10 خيام في مخيم للنازحين بالعراق

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قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، عن اندلاع حريق في 10 خيام في مخيم جمشكو للنازحين في

قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مشيرة إلى أن هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين وفقاً لروسيا اليوم .

 

وأعلن عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن "حريقا نشب في مخيم جمشكو للنازحين في

محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي أدى إلى احتراق عشرة خيام للنازحين".

 

وأوضح فاضل الغراوي أنه لم تسجل أي أضرار بشرية في الحادث.

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وأردف  أن "هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين حيث نشب حريقان في مخيم كبرتو

أدى إلى احتراق 5 خيام في الحادث الأول و7 خيام في الحادث الثاني حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل الذين تعرضت خيمهم للضرر إلى خيم جديدة". 

 

وتابع قائلا إن "تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الإنسانية للنازحين، وإصابة عدد منهم بفيروس ، وقلة المساعدات المقدمة لهم، يدعونا إلى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات وإعادة النازحين طوعا إلى مناطقهم وتقديم كافة المساعدات لهم".

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