قالت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، أمس، عن اندلاع حريق في 10 خيام في مخيم جمشكو للنازحين فيقضاء زاخو بمحافظة دهوك، مشيرة إلى أن هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين وفقاً لروسيا اليوم .
وأعلن عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن "حريقا نشب في مخيم جمشكو للنازحين فيمحافظة دهوك بسبب تماس كهربائي أدى إلى احتراق عشرة خيام للنازحين".
وأوضح فاضل الغراوي أنه لم تسجل أي أضرار بشرية في الحادث.
وأردف أن "هذا الحريق هو الثالث خلال الشهرين الماضيين حيث نشب حريقان في مخيم كبرتوأدى إلى احتراق 5 خيام في الحادث الأول و7 خيام في الحادث الثاني حيث تمت السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني في دهوك وتم نقل العوائل الذين تعرضت خيمهم للضرر إلى خيم جديدة".
وتابع قائلا إن "تكرار الحرائق واستمرار المعاناة الإنسانية للنازحين، وإصابة عدد منهم بفيروس كورونا، وقلة المساعدات المقدمة لهم، يدعونا إلى مطالبة الحكومة بغلق كافة المخيمات وإعادة النازحين طوعا إلى مناطقهم وتقديم كافة المساعدات لهم".
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يلتهم 10 خيام في مخيم للنازحين بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.