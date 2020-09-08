عمليات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تتجاوز 37.7 مليار دولار

تجاوزت القيمة الاجمالية لعمليات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التراكمية المختلفة منذ تأسيسه عام 1974 وحتى منتصف اغسطس من العام 2020 11.4 مليار دينار كويتي (تعادل نحو 37.7 مليار دولار امريكي) موزعة على نحو 2000 قرض ومنحة وتمويل ومساهمة لصالح الحكومات والقطاع الخاص واستفاد منها ملايين المواطنين في 22 دولة عربية.

جاء ذلك خلال قيام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتكريم عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق، وذلك تقديرا لعطائه غير المسبوق في مجال العمل التنموي على مدى ستة عقود، ولدوره الواضح في انشاء المئات من المشروعات التنموية في جميع الدول العربية، ولجهوده الكبيرة في تعزيز العمل العربي المشترك، وكذلك لمبادراته الرائدة في دعم وتشجيع المبادرين العرب في مختلف المجالات.

وقام المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبد الله احمد الصبيح بإهداء الحمد "لوحة تذكارية" نيابة عن مجلس مساهمي المؤسسة ومجلس إدارتها وتعبيراً عن شكر وتقدير إدارة المؤسسة له باعتباره أحد أهم رواد العمل التنموي في الدول العربية، مشيرا الى انه ونيابة عن كوادر المؤسسة اقترح إطلاق اسم عبد

اللطيف الحمد على قاعة المؤتمرات الرئيسية في المقر الدائم للمنظمات العربية.

وأضاف الصبيح أن الحمد قام بدور مهم في مناقشات انشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ودفع مسيرة العمل فيها منذ تأسيسها وحتى الآن. حيث قام بتوجيه الدعوة لانعقاد الاجتماع الاول لمجلس مساهمي المؤسسة في عام 1974، وتراس أول لجنة للإشراف على أعمالها في العام 1975، فضلا عن أن "الصندوق العربي" يساهم في رأسمال "المؤسسة" ويشارك بفعالية في أنشطة واجتماعات مجلس مساهميها.

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وأشار الصبيح إلى أن الحمد نجح خلال فترة قيادته للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ما بين عامي 1985 و2020 في مواصلة مسيرة انجازاته واحداث طفرة كبيرة في عمله، موضحا أن إنجازات الحمد في "الصندوق العربي" جاءت كثمرة تجربته الناجحة في قيادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال الفترة ما بين عامي 1963 و1982 والتي أرسى من خلالها قواعد عمل وآليات فعالة مكنت "الصندوق الكويتي" من الانطلاق وتحقيق انجازات

عديدة لتعبئة الموارد من أجل التنمية في الدول العربية والآسيوية والأفريقية، هذا الى جانب تقلده لمنصب وزير المالية ووزير التخطيط في دولة الكويت خلال الفترة ما بين عامي 1981 و1983.

وأفاد الصبيح أن الصندوق العربي وخلال فترة قيادة الحمد ركَّز جهوده في المقام الأول على تعزيز التنمية في الدول العربية، وتعبئة الإمكانات الإنتاجية للشعوب العربية، وتشجيع البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، وإقامة شراكات طويلة الأمد مع مؤسسات التنمية الدولية.

يذكر ان عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي شغل مناصب عدة كرئيس وعضو مجلس ادارة في العديد من المؤسسات الاقتصادية الاقليمية والدولية، وعضو في مجالس اللجان الاستشارية لعدد من المؤسسات المالية الدولية، منها البنك الدولي، وعضو في مجموعة الثلاثين، وعضو في مجالس أمناء العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في العالم العربي وعلى مستوى العالم، كما ساهم في انشاء العديد من مؤسسات العمل العربي المشترك منها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.

كما حظي الحمد بالتكريم من قبل العديد من ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول العربية بأرفع الاوسمة والنياشين وكل اساليب التكريم المختلفة تقديرا للإسهامات الكبيرة للصندوق العربي في دعم التنمية في مختلف الدول العربية ولجهود مديره العام ورئيس مجلس إدارته في تعزيز هذا التوجه والوقوف إلى جانب الدول كشريك فعلي لتمويل مشاريع تنموية في القطاعات ذات الأولوية.