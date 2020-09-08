شروط ومسميات وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية

بعد إعلان الهيئة العامة لعقارات الدولة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن توفير فرص عمل لكلا من حاملي البكالوريوس بعدد من التخصصات، زادت معدلات البحث عن الهيئة من الباحثين عن وظائف مما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

واوضحت الهيئة أن الوظائف للمتخصصين في تقنية المعلومات أو علوب الحاسب، مشيرة لبعض الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

مسميات وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة ومتطلبات كلا منها

مدير تطبيقات تقنية، ويكون من حاملي بكالوريوس في أي من تخصصات

"تقنية المعلومات، علوم الحاسب"، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.



مدير البنية التحتية، ويكون حاصل على بكالوريوس في أي من تخصصات

"تقنية المعلومات، علوم الحاسب"، أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال مشابه.

وتابعت الهيئة أن الوصف الوظيفي هو:العمل بمشاريع تأسيس البنية التحتية على أنظمة "Cisco"، وتأسيس

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مركز بيانات وحاسب آلي وعمل استضافة للخوادم.

شروط وظائف الهيئة العامة لعقارات الدولة

. أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

. إجادة اللغة الإنجليزية.

. توفر خبرة في إدارة المشاريع التقنية.

. يفضل من لديهم شهادة مهنية في إدارة المشاريع"PMP".

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة تم تأسيسها ككيان مستقل من وزارة المالية في سبتمبر 2018، وقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 04 سبتمبر 2018 الموافق 24 ذو الحجة 1439 بتحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة بإسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، وذلك بهدف تنظيم النشاط العقاري الحكومي والإشراف عليه وتطويره وزيادة كفاءته وتشجيع الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.