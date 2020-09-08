كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 17 قتيلا و11 مفقودا نتيجة انهيار محجر رخام في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 شخصًا فيما فُقد 11 بعد انهيار محجر للرخام في منطقة نائية بالبلاد.

وأضافت الشرطة الباكستانية، أن الأرض ربما لم تكن مستقرة بسبب استخدام متفجرات قوية في تكسير الحجارة.

وكشف قائد شرطة منطقة مهمند، طارق حبيب، أن ما بين 40 و50 شخصا كانوا في المحجر وقت الانهيار الذي حدث مساء أمس الاثنين.

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وأضاف طارق حبيب: "عادة يعمل عدد كبير في محاجر الرخام تلك، لكن من حسن الحظ كان أغلبهم قد أنهوا عملهم بالفعل وعادوا لمنازلهم".

وقد أصيب 9 أشخاص في الحادث، وقال طبيب في المستشفى المركزي بمنطقة غلني الواقعة على بعد نحو 50 كيلومترا من المحجر، إن عدد الضحايا غير معلوم بدقة، لأن بعض العائلات نقلت جثث ذويها إلى المنازل مباشرة.

ويذكر أن المحجر يقع في منطقة مهمند بغرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان. وتشتهر تلك المنطقة بالرخام الأبيض عالي الجودة الذي يباع في باكستان ويصدر للبلدان الأخرى.

