كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 122 حالة وفاة و5099 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، وفاة 122 شخصا، وإصابة 5099 آخرين بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، وفاة 17993 شخصا منذ بدء تفشي الوباء، وبلغت حصيلة المصابين 1035789 حتى الآن.

وأكد المركز الروسي، 6772 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، وغادروا المستشفيات، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 850049 شخصا.

Advertisements

ورغم وجود روسيا في المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل فإن معدل الوفيات فيها يعتبر ضعيفا مقارنة بالبلدان الأخرى.

وحصد فيروس كورونا أرواح نحو 893 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشي الوباء وتجاوز عدد المصابين 27.3 ملايين حتى الآن.