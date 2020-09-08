“لارام”: دخول المغرب فتوح أمام المواطني البلدان التي لا تخضع للتأشيرة وتحاليل كورونا ضرورية

فتحت الخطوط الملكية المغربية، الباب للأجانب من غير المقيمين بالمغرب، للاستفادة من الرحلات الاستثنائية على متن طائراتها لدخول المغرب.

وقالت الخطوط الملكية المغربية، أنه بات من الممكن حجز رحلات للدخول إلى المغرب وذلك بالنسبة لمواطني البلدان التي لا تخضع لمتطلبات التأشيرة لدخول المغرب والحاصلين على دعوة من شركة مغربية أو حجز بفندق.

ونظرا لضرورة احترام الاحتياطات الصحية الصادرة عن السلطات، تقول الشركة إن فحوصات الكشف عن COVID-19 ضرورية.

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بعد أشهر من الإغلاق، بسبب جائحة كورونا، بدأ المغرب في فتح حدوده أمام المواطنين الأجانب، واضعا بعض الشروط لدخولهم إلى أراضيه، وطلبت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إخبار المصالح المعنية، وشركات الطيران بهذا التغيير، الذي تم اعتماده في معايير السماح بدخول الأراضي المغربية.

يذكر أن المغرب كان قد أغلق حدوده، منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، وبدأ في إطلاق رحلات لإعادة عالقيه، ثم فتح الباب أمام مواطنيه، أو المقيمين فيه للدخول، منذ شهر يوليوز الماضي، قبل أن يوسع معاييره في هذه الإجراءات الأخيرة، المعلن عنها.

وكانت مقاولات قد طالبت بتسهيل معايير دخول المغرب، من أجل السماح لخبرائها الأجانب بالدخول إلى الأراضي المغربية، للقيام بمهامهم.