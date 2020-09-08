ضمن مؤجل الجولة 22 من البطولة الاحترافية.. رجاء بني ملال يستقبل الدفاع الجديدي

يستقبل فريق رجاء بني ملال لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، في الملعب البلدي ي مدينة واد زم، فريق الدفاع الحسني الجديدي، في المباراة المؤجلة من الجولة 22 بالدوري الاحترافي.
ويعاني الدفاع الجديدي من غياب 3 لاعبين مهمين في مباراة مضيفه رجاء بني ملال، ويتعلق الأمر بلاعبي الدفاع، يوسف أكردوم وروان الهدهودي، ثم المهدي قرناص، بسبب الإيقاف، وهو ما يشكل للمدرب جمال أمان الله صعوبات من أجل تعويضهم.
فيما استرج فريق رجاء بني ملال أغلب لاعبيه المصابين بفيروس كورونا، إذ يسعى الفريق الملالي إلى تحقيق ثاني انتصار له في البطولة الاحترافية، بعدما عاد بتعادل في مباراته الأخيرة أمام مولودية وجدة.
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