طنجة.. افتتاح أول مختبر للقطاع الخاص للكشف عن فيروس”كورونا”

أعلنت المديرية الجهوية للصحة عن افتتاح أول مختبر للقطاع الخاص للكشف عن فيروس كوفيد 19 في مدينة طنجة.

وبحسب الصفحة الرسمية للمديرية، فإن المختبر الجديد موجود في “رياض تطوان”، إذ سيساهم في تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس التاجي.

وكان وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قد أعلن، في شهر غشت الماضي، في مراكش، أن وزارته ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص لإجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وقال آيت الطالب، في لقاء مع الصحافة الوطنية، والمحلية في مقر ولاية جهة مراكش آسفي، إن “الوزارة الوصية ستمنح تراخيص لمختبرات القطاع الخاص، لإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن كوفيد-19، شريطة أن تحترم هذه المختبرات شروط السلامة الصحية، والبيولوجية، وأن تعمد مباشرة إلى الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة”.

وأوضح أن الإعلان عن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19، من قبل المختبرات الخاصة، سيمكن السلطات المختصة من التتبع الطبي للأشخاص المصابين، والمخالطين، وحماية الصحة العمومية.

وأشار الوزير، إلى أن منح التراخيص للقطاع الخاص، من أجل إجراء تحاليل الكشف عن كورونا، من شأنه أن يخفف الضغط على المختبرات العمومية، التي تجري التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن كوفيد-19.