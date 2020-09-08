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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل بسبب السيول في الجزائر والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
كشف المكلف بالإعلام في جهاز الحماية المدنية الجزائري نسيم برناوي اليوم الثلاثاء عن وفاة طفل جرفته سيول الامطار في مدينة ميلة /350 كم شرق العاصمة/ .
ونقلت "الإذاعة الجزائرية" الحكومية اليوم عن برناوي قوله إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة ليلة الاثنين/ الثلاثاء تسببت في غلق عدة طرق وانهيار جزئي لجدار السفارة الفرنسية.
وأضاف أن هطول الأمطار أدى أيضا إلى شل حركة السير وإغراق أحياء بالعاصمة بعد انسداد عدد من الممرات والطرقات الرئيسية.
وكانت مصلحة الأرصاد الجوية في الجزائر حذرت في وقت سابق من تساقط أمطار رعدية غزيرة.
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