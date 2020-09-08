اخبار العالم

إصابة شرطيين بالعراق في تفجير انتحاري

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطيين بالعراق في تفجير انتحاري والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أصيب عنصران من الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوب مدينة كركوك.

 

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابياً انتحارياً مما دفعه إلى تفجير نفسه ما أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".

 

Advertisements

وتستغل التنظيمات الإرهابية، المناطق الحدودية، التي تعاني من هشاشة وضعف أمني لتنفيذ عملياتها الإرهابية على قوات الجيش بين الحين والآخر.

 

وتصاعدت حدة هجمات داعش الإرهابي منذ مطلع العام الحالي، حيث نشطت خلايا التنظيم النائمة في عدد من المدن من ضمنها مناطق حزام بغداد.

 

ورغم إعلان النصر على التنظيم الإرهابي بتحرير مدينة الموصل آخر معاقله قبل 3 أعوام، إلا أن مسلحيه ما زالوا قادرين على تهديد أمن العراق.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة شرطيين بالعراق في تفجير انتحاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا