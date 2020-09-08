شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق لقاحها ضد كورونا للتداول العام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح إلى المناطق قريبا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة سبوتنيك الروسية: "سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز "غاماليا" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام".

ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدُفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.