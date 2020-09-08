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كوريا الجنوبية تعيد هيكلة مركز مكافحة الأمراض

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أعادت كوريا الجنوبية تنظيم المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها لتصبح وكالة حكومية جديدة تتمتع بصلاحيات أوسع في مجال مكافحة الأمراض المعدية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الكيان الذي أعيد تسميته ليصبح "الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها"، والذي سيتم إطلاقه في سبتمبر، سوف يعمل به 1476 موظفا، بزيادة 42% عن الكيان السابق.

وتم تعيين جيونج إيون-كيونج، رئيس "المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها" سابقا، رئيسا أيضا للكيان الجديد.

يشار إلى أن الكيان الحالي يتبع وزارة الصحة.

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