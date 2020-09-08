بالصورة: نادين نجيم في أول ظهور لها بعد حادثة الانفجار

وقد نشرت ستبقا صورة لها برفقة طفليها من المستشفى من دون تفاصيل واضحة عن آثار الجروح في وجهها.

وها هي اليوم تنشر صورة حديثة لها عبر تويتر، في أول إطلالة لها بعد الانفجار، ربما لطمأنة جمهورها.