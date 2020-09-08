وها هي اليوم تنشر صورة حديثة لها عبر تويتر، في أول إطلالة لها بعد الانفجار، ربما لطمأنة جمهورها.
تظهر نجيم في الصورة برفقة طفليها والكريم الطبي على وجهها، وكتبت: "صباح الخير .. أتمنى لكم الشفاء العاجل طمنوني عنكم؟".
وبذلك تكون قد دحضت كل الشائعات التي تحدثت عن تشوهات كبيرة في الوجه الى جانب العمليات التجميلية التي غيرت ملامحها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: نادين نجيم في أول ظهور لها بعد حادثة الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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