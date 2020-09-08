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بالصورة: نادين نجيم في أول ظهور لها بعد حادثة الانفجار

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بعد الحادثة التي تعرضت لها نادين نجيم اثر انفجار مرفأ بيروت، تساءل الكثيرون عن حجم الاصابة التي تعرضت لها، فيما قيل بأنها تعرضت لتشوهات كبيرة في الوجه.
وقد نشرت ستبقا صورة لها برفقة طفليها من المستشفى من دون تفاصيل واضحة عن آثار الجروح في وجهها.

وها هي اليوم تنشر صورة حديثة لها عبر تويتر، في أول إطلالة لها بعد الانفجار، ربما لطمأنة جمهورها.

 

تظهر نجيم في الصورة برفقة طفليها والكريم الطبي على وجهها، وكتبت: "صباح الخير .. أتمنى لكم الشفاء العاجل طمنوني عنكم؟".

 

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وبذلك تكون قد دحضت كل الشائعات التي تحدثت عن تشوهات كبيرة في الوجه الى جانب العمليات التجميلية التي غيرت ملامحها.

 

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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