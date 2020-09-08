بالفيديو.. محمد رمضان يشرب ماء بقشر الذهب

ظهر الفنان المصري محمد رمضان في مقطع فيديو جديد متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشرب ماء مع قشر الذهب.
وقال موقع "اليوم السابع" إن مقطع الفيديو يأتي في إطار ترويج رمضان لأغنية "يا حبيبي" التي يتعاون فيها مع النجم العالمي ميتر جيمس، حيث شارك بعدد من مقاطع الفيديو والصور عبر خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على إنستغرام، من بينها صورة وضع بوسترات أغنيته الجديدة في تايم سكوير بنيويورك.
يشار إلى أن رمضان طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا حبيبى" مع النجم العالمي ميتر جيمس، يوم الأحد الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وتم تصوير الكليب في الإمارات، وتقترب الأغنية من تحقيق 3 ملايين مشاهدة بعد نحو 48 ساعة من بداية عرضها على يوتيوب كما تصدرت تريند رقم 1 على الموقع ذاته.
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