الرئيس الصيني: اجتزنا اختباراً استثنائياً في التعامل مع كورونا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، الثلاثاء، في حفل لتوزيع جوائز على مهنيين طبيين، إن بلاده اجتازت "اختباراً تاريخياً واستثنائياً" في طريقة تعاملها مع فايروس كورونا المستجد.
وأضاف "حققنا بسرعة نجاحاً أولياً في حرب الشعب ضد فيروس كورونا. نقود العالم في رحلة التعافي الاقتصادي ومكافحة كورونا".
ومن بين المكّرمين الأربعة تشونغ نانشان، 83 عاماً، وهو أشهر خبير طبي في البلاد اعتبر شخصية بارزة في إطار مكافحة الصين للعدوى، وحصل على أرفع وسام وطني.
وقال تشونغ: "سنتعاون مع العاملين الطبيين في العالم لمواصلة الكفاح من أجل تتبع مصدر الفايروس".
وواجهت الصين انتقادات بسبب الفايروس مع توجيه الولايات المتحدة وأستراليا اتهامات لبكين بالتستر على مصدره وخطورته.
ووفقاً للأرقام الرسمية، سجّلت الصين 4634 وفاة بالفايروس، وتمكّنت الحكومة من السيطرة إلى حد كبير على الوباء بعمليات إغلاق صارمة وقيود على السفر.
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