هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب وانتهاء موسم العطلات في أميركا

هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، في ظل مخاوف إزاء الطلب على الوقود مع نهاية موسم العطلات الصيفية في الولايات المتحدة. وزادت عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد العمال من مخاوف ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد أكبر من الولايات الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 41.86 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.5% أمس الاثنين.
وتراجع برنت يوم الاثنين بعد أن خفضت أرامكو السعودية، أكبر مصدر في العالم للنفط، أسعار البيع الرسمية لخامها العربي الخفيف في أكتوبر تشرين الأول، ما يعتبر مؤشرا على أن نمو الطلب ربما يتعثر مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم.
وتراجع خام غرب تكساس حاليا عن 40 دولارا بعد أن كان يُتداول عند نحو 42 دولارا لمعظم الشهر. وانخفض برنت من نحو 45 دولارا ، وكانت السوق تتلقى الدعم من ضعف الدولار الأميركي والذي انتعش على نحو طفيف منذ ذلك الحين.
كما يضغط ارتفاع الدولار بصفة عامة على السلع الأولية إذا أن هذا يرفع تكلفة النفط المُسعر بالعملة الأمريكية للمشترين العالميين. وفي اليوم التالي لتعاملات طفيفة بسبب العطلة، ارتفع الدولار قليلا مقابل سلة عملات وصعد على نحو طفيف مقابل اليورو.
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