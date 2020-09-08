اندلاع حريق داخل بناية سكنية وسط بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، باندلاع حريق داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع ظهر اليوم، داخل بناية سكنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد"، مبيناً أن "مديرية الدفاع المدني وجهت ست فرق صوب موقع الحادثة للسيطرة على النيران وإخمادها".



وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ عدد من النساء والأطفال وإخلائهم من المبنى".

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