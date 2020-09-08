الوقف السني: افتتاح مسجد 'خالد بن الوليد' في بغداد

‏أعلن ديوان الوقف السني، الثلاثاء، افتتاح مسجد "خالد بن الوليد" في منطقة الدورة جنوبي بغداد، في حين أكد أن تلك الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات لافتتاح المساجد في الـ20 من أيلول الحالي. وقال الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش افتتح، جامع خالد بن الوليد في حي الطعمة بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد، وسط احتفال بهيج"، مبيناً أن "هذه الخطوة تأتي مع استعداد الوقف السني لافتتاح المساجد في الـ20 من الشهر الحالي".



ونقل البيان عن كمبش قوله إننا "نشهد اليوم كيف يعمر المؤمنون بربهم الثابتون على دينهم بيتاً من بيوت الله يؤدي فيه المصلون فرائض ربهم بعد أن ضربوا فوق أعناق الإرهاب فثبتوا وزلزلت أقدام الظلاميين القادمين من كهوف التاريخ فإذا بهم على أعقابهم ينقلبون".

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