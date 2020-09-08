"قيامة أرطغرل"‎ تزج بصحفي تركي إلى السجن

اعتقلت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الصحفي أوقطاي جاندمير، على خلفية انتقاده مسلسل قيامة أرطغرل المذاع على إحدى القنوات المحلية الرسمية.

وبحسب صحيفة غزته دوفار التركية، الثلاثاء، فإن الصحفي المعتقل كان قد نشر تغريدة في وقت سابق على تويتر عبر من خلالها عن انتقاده للمسلسل.

وداهمت الشرطة التركية منزل جاندمير، في مدينة وان عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه جنوب شرقي البلاد، ثم قامت باقتياده إلى مديرية الأمن بالولاية.

ووجهت السلطات للصحفي تهمة "إهانته شخصية القائد والغازي أرطغرل" من خلال تغريدته التي انتقد من خلالها العمل الفني، مشيرة إلى أن هذه التهمة تنص عليها المادة 130 من قانون العقوبات التركي.

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وبحسب المادة المذكورة فإن عقوبة هذه التهمة تتراوح بين 3 أشهر وعامين

وقال جاندمير في تغريدة له بعد اعتقاله: "ربما أصبحت أول صحفي يتم اعتقاله لانتقاده إحدى المسلسلات".

وتشن المعارضة التركية هجوماً مستمراً على أردوغان في ظل تراجع البلاد في كافة المجالات خلال العامين الماضيين بسبب الانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي، بدلًا من النظام البرلماني الديمقراطي.

ولا يسلم أي منتقد لسياسات أردوغان من الاعتقال والخضوع لمحاكمات تنتهي غالبياتها إما بالحبس أو تقييد الحريات، وتحديداً منذ المسرحية الانقلابية في 2016.

ومنذ تحولها من نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي في الجمهورية التركية، في يوليو/تموز 2018، تحول هذا البلد إلى نظام حكم الرجل الواحد.