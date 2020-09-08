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وزارة الري السودانية تنفي وجود أي تشققات بسد جبل أولياء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

وزارة الري السودانية تنفي وجود أي تشققات بسد جبل أولياء

متابعات_ الخليج 365

نفت وزارة الري والموارد المائية في السودان حدوث أي تشققات بسد جبل أولياء.

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وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الري والموارد المائية نفت حدوث إي تشققات بسد جبل أولياء جنوب العاصمة "الخرطوم".

 

وأكدت الوزارة سلامة جسم السد من التشقات، منوهة إلى أنه سليم.

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