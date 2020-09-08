شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الري السودانية تنفي وجود أي تشققات بسد جبل أولياء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 نفت وزارة الري والموارد المائية في السودان حدوث أي تشققات بسد جبل أولياء.

Advertisements وقالت مصادر مطلعة، إن وزارة الري والموارد المائية نفت حدوث إي تشققات بسد جبل أولياء جنوب العاصمة "الخرطوم". وأكدت الوزارة سلامة جسم السد من التشقات، منوهة إلى أنه سليم.

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