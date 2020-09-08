شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يحذر من شائعات وأكاذيب الإخوان وممارستها فى التحريض ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، المصريين إلى صم آذانهم عن سيل الشائعات الإخوانية التى تم ترويجها عبر الإعلام الإخواني خلال الأيام الماضية، والحذر من التعامل معها والاعتماد على المصادر الرسمية فى الحصول على المعلومات .

وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الجماعة الإرهابية أطلقت كما هائلا من الشائعات خلال الفترة الماضية، بهدف عرقلة جهود الدولة نحو التنمية، وإثارة حالة مقصودة من البلبلة واللغط والتشكيك، مشددا على ضرورة أن يواجهها المواطن بسلاح الوعى وهذا هو دور وسائل الإعلام الوطنية فى هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

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وأوضح "طلعت" ، أنه قام بإحصاء الشائعات الإخوانية خلال الأيام القليلة الماضية فوجد أن بعضها يتعلق بعمل البرلمان والبعض الآخر يستثمر الوفاة الطبيعية لعصام العريان للزعم بأن قاداتهم يواجهون الموت فى السجون، وجانب آخر من الشائعات يدعى على الدولة كذبا ترحيل المواطنين من بعض الأماكن هذا بجانب تشويه عدد من التشريعات تستهدف صالح المواطن فى المقام الأول.

وأضاف قائلا :"هذه الجماعة الإرهابية رهابية قنواتها أدمنت الكذب والحل هو تجاهلها تماما من جانب المواطن فاحذروا منها..وهى دائما ما تعمد إلى نشر الأكاذيب وقلب الحقائق لصالح خدمة أغراضها فى ضرب الفتن وعدم استقرار الدولة المصرية ".