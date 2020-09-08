النقابات التعليمية تطالب بتأجيل الدخول المدرسي بعد ارتفاع الإصابات بكورونا في خريبكة وأزيلال

طالبت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في كل من إقليم أزيلال، وخريبكة، وزارة التعليم بتأجيل الدخول المدرسي إلى حين تحسن الحالة الوبائية في الإقليم، وتوفير شروط السلامة الصحية للتلاميذ والشغيلة.

وحمٌل التنسيق النقابي، في بلاغين متفرقين، توصل “اليوم24” بنسختين منهما، الوزارة، ومن خلالها الحكومة، مسؤولية ما سيترتب عن القرار المذكور من تفشي الوباء في ظل الارتجال الحاصل على جميع المستويات.

وسجلت النقابات “غياب شروط السلامة، والإجراءات الوقائية، والاحترازية في جميع مؤسسات الإقليم مع تسجيل غياب مستلزمات النظافة، والتعقيم.

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وأشار المصدر ذاته إلى “غياب رؤية واضحة للداخليات، والمطاعم المدرسية، والنقل المدرسي، والخصاص المهول في الأطر الإدارية، خصوصا في فئة أعوان النظافة، والحراسة، بالإضافة إلى إصابة عدد من أفراد الشغيلة التعليمية بوباء كوفيد 19 المستجد”.

ودعا التنسيق النقابي الشغيلة التعليمية الى رفض أداء مهمة التدريس في حالة غياب الظروف الصحية، والإجراءات الاحترازية مع رفض أداء أية مهمة خارج المهام القانونية، كتعقيم، والتشوير، وذلك دفاعا عن المدرسة العمومية، ومصالح الشغيلة التعليمية.