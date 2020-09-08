طقس اليوم الثلاثاء.. طقس حار بأغلب مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وبالأقاليم الجنوبية، ومناطق سوس، والشياظمة، ومحليا بالسهول الداخلية الوسطى.

وستتشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، حيث ستكون مرفوقة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا. كما ستنزل قطرات مطرية متفرقة بغرب الواجهة المتوسطية، فضلا عن ظهور سحب غير مستقرة شيئا ما فوق كل من الأطلس، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية أو زخات رعدية أحيانا.

وسيلاحظ مرور سحب مدارية بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بقطرات مطرية متفرقة أو زخات أحيانا رعدية. عدا ذلك، ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة مع استمرار انتشار السحب المنخفضة بالسواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الزوال.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب أو من الغرب بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، ومن الشمال أو من الغرب عموما بباقي الجهات.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 26 و32 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة، وما بين 21 و26 درجة بالجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة، وستكون ما بين 16 و21 درجة بباقي المناطق على العموم.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 40 و45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل كل من الأقاليم الجنوبية، ومناطق سوس والشياظمة، وسهول تادلة، والحوز والرحامنة، وما بين 35 و40 درجة فيما تبقى من السهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسايس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و35 درجة بجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بشمال المنطقة الشرقية، ومنطقة طنجة، والريف وبالقرب من السواحل، وستكون ما بين 21 و25 درجة بمرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وهائجا إلى أحيانا كثير الهيجان ما بين آسفي وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.