محامي عائلة خاشقجي: أحكام المحكمة الجزائية تمثل رادعا لكل مجرم

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

اعتبر محامي عائلة خاشقجي، بأن أحكام المحكمة الجزائية تمثل رادعاً لكل مجرم.



وقال محامي عائلة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن أحكام الحق العام التي أصدرتها المحكمة الجزائية تمثل رادعا لكل مجرم ومسيء أيًّا كان.

وأضاف معتصم خاشقجي في تصريح أدلى به لصحيفة الشرق الأوسط، إن «الجرائم المرتكبة من هؤلاء المحكوم عليهم جرائم كبيرة والأحكام في الحق العام المتضمنة عقوبات السجن المختلفة هي أحكام عادلة ارتضتها المحكمة التي تحكم بشرع الله والنظام العام».

وأكد أن الأحكام «تعتبر رادعا لكل مجرم مسيء أيّا كان. ولقد ارتضينا كعائلة منذ البداية تطبيق شرع الله وحكمه. ولا يوجد في العالم اليوم محكمة أو جهة تطبق شرع الله وحكمَه كمحاكم المملكة العربية السعودية».

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وأضاف: «لقد فوضنا أمرنا لله ثم ولاة أمرنا الذين أدوا الأمانة ونفذوا الوعد فلهم منا كأسرة خاشقجي كل الشكر والتقدير والعرفان والولاء».

وأعلنت النيابة العامة السعودية، الإثنين، إغلاق قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بشقيها العام والخاص، بصدور أحكام نهائية تجاه المتهمين بمقتل الصحفي الراحل.

وقالت النيابة العامة، إن المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت في القضية أحكاما بحق ثمانية أشخاص مدانين، وإن القضية اكتسبت الصفة القطعية؛ ”طبقا للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية“ في السعودية.

وبينت أن ”هذه الأحكام وفقا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل، تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي، إذ قضت الأحكام بالسجن 20 عاما على خمسة من المدانين حيال كل فرد منهم، وثلاثة من المدانين بأحكام تقضي بالسجن لعشر سنوات لكل واحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم، وأضاف المتحدث أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقا للمادة (212) من نظام الإجراءات الجزائية“.