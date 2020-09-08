شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي مدير صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت، في وفاة نجله الأكبر والان مع التفاصيل

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي والمواساة الى الاخ أحمد محمد العطاس مدير صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى نجله الأكبر "حسن".

وتقدم المحافظ بأحر التعازي بإسم قيادة السلطة المحلية الى مدير صندوق التراث والتنمية، وأفراد أسرته الكريمة كافة، في هذا المصاب الأليم. Advertisements سأئلاً المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يعصم قلوب اهله وذويه ومحبيه ويلهمهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

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