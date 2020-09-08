الصين تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء بأنها تلقت تقارير عن تسجيل 10إصابات مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة أن جميع الحالات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

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وقالت اللجنة إن ما مجموعه 15 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 85144 حالة، بينهم 175 مريضا لا يزالون يتلقون العلاج، وحالة اثنين منهم خطيرة.

وقالت اللجنة إن ما مجموعه 80335 شخصا غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما استقر عدد الوفيات عند 4634 شخصا.