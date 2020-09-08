شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 6 أشهر.. الأردن تستأنف الرحلات الجوية والان نبدء بالتفاصيل
استأنف الأردن اليوم الثلاثاء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى نحو 40 دولة، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من تعليق جميع الرحلات التجارية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة الأردنية قد علقت منتصف مارس جميع الرحلات الجوية، في إطار تدابير الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي الفيروس.
وسبق أن خططت السلطات لإعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي في عمان أمام الرحلات الدولية أكثر من مرة، إلا أنها كانت تعود وتؤجل الأمر.
وتأتي خطوة الاستئناف في وقت تأمل فيه المملكة في تحفيز الاقتصاد المتوقع أن ينكمش بنسبة 4ر3% هذا العام.
ويتعين على الركاب الواصلين إلى الأردن تقديم نتائج سلبية لاختبارات لكورونا يتم إجراؤها قبل 72 ساعة من السفر. كما يتعين الخضوع لاختبار آخر لدى الوصول.
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