شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. انطلاق جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

بدأت اليوم عملية تصويت المصريين بالداخل في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتجرى منافسات هذه الجولة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي بين 52 متنافسًا، في 14 محافظة، وتستمر ليومين (الثلاثاء والأربعاء) من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وذلك بعد أن تمت مرحلة تصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلنت نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأربعة لنظام القوائم، وفوز 74 مرشحًا بالنظام الفردي في 27 محافظة، لحصولهم على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين بدوائرهم.

يشار إلى أن الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، تنافس خلالها 797 مرشحًا على المقاعد الفردية، و100 مرشح على المقاعد المخصصة للقوائم ومثلهم احتياطي.