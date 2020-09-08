شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وفيضانات تحاصر الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور السودانية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، سائقي السيارات إلى توخي الحذر، وسط مخاوف من تأثيرها على سير المركبات.
وتشهد أحياء الخرطوم على ضفاف النيل ورافديه "الأزرق والأبيض" فيضانات أدت إلى تدمير أكثر من 5 آلاف منزل، فيما تعاني أحياء العاصمة المتمركزة على ضفاف الأنهر الثلاث " النيل ورافديه، من فيضانات منذ نحو أسبوعين، لم تشهدها البلاد منذ 100 عام.
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