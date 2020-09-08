شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ترسانة أسلحة جنوب كركوك والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء العثور على 50 صاروخاً و300 مقذوف جنوبي كركوك. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم أن "قطاعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك باشرت بتنفيذ واجب لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتفتيش مناطق جنوبي المحافظة".
وأشار البيان إلى أن "القوات تمكنت من العثور على 50 صاروخا مختلفة الأنواع و300 مقذوف مختلف الأنواع، كما عثرت على ثلاثة أوكار، وقد تم التعامل معها وفقاً للسياقات".
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