شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يهز شرق إندونيسيا بقوة 6.2 درجات والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، بحر باندا في إقليم مالوكو شرق إندونيسيا، فيما لم يتم الإبلاغ عن أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأوضح رئيس مركز الزلازل للأرصاد الجوية وعلم المناخ رحمت تريونو، أن الزلزال كان على عمق 139 كم، وشعر به الناس في المناطق المجاورة.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.