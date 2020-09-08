شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميا يتجاوز 3ر27 مليون إصابة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 3ر27 مليون صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 27 مليونا و339 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 3ر18 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 892 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وتشيلي وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وبنجلاديش.