'رسائل خبيثة' تضرب واتساب.. إليك طريقة تجنب تعطل

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن رسائل مشفرة خبيثة وصلت إلى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، تحتوي على رموز طويلة بشكل غير عادي.

وبمجرد وصول الرسائل إلى حسابات مستخدمي "واتسآب" يتعطل التطبيق بالكامل عن العمل.



كما واجه بعض المستخدمين مشكلة في الهاتف بشكل عام، تؤدي إلى إعادة تشغيل الجهاز أكثر من مرة بصورة متكررة مقلقة.

حل مؤقت



ويقدم التقرير حلا مؤقتا لتلك المشكلة الخطيرة، التي ضربت حسابات "واتسآب".

ويقول التقرير: "بمجرد أن تصلك رسالة تشك في هوية صاحبها، وترى أنها قد تحتوي روابط غريبة، لا تفتح تلك الرسالة".

ويتابع "حاول أن تظهر جهة الاتصال من خلال الدخول إلى إصدار واتسآب ويب".



ويستمر "ادخل إلى إعدادات الخصوصية ثم أعد ضبطها بحيث لا يصلك رسائل إلا من جهات الاتصال الخاصة بك، وعدم استقبال أي رسائل ممن ليسوا على جهات اتصالك".

ويكمل: "ثم قم بحذف الرسالة عبر إصدار واتسآب ويب، من دون فتحها على الإطلاق".