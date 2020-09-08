محافظ ذي قار يعلن إلغاء أمر نقل الكلية العسكرية الرابعة إلى واسط

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الثلاثاء، استحصال موافقة رئاسة أركان الجيش على إلغاء أمر نقل الكلية العسكرية الرابعة إلى محافظة واسط.

وقال المكتب الإعلامي للوائلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عبد الأمير يار الله، بحث ملف نقل الكلية العسكرية من المحافظة".



وذكر الوائلي، بحسب البيان، أنه استحصل "موافقة رئاسة أركان الجيش بعدم نقل الكلية العسكرية من ذي قار إلى محافظة واسط والإبقاء على هذه المؤسسة المهمة في المحافظة نظرا لامتلاك المحافظة للبنية الأساسية لوجود هذه الكلية".

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