إصابة عنصرين أمنيين جراء تفجير انتحاري نفسه بعد محاصرته جنوبي كركوك

أصيب عنصران من الشرطة الاتحادية، الثلاثاء، بعدما فجر انتحاري نفسه إثر محاصرته من قبل القوات الأمنية جنوبي كركوك، بحسب خلية الإعلام الأمني.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية في محافظة كركوك حاصرت إرهابياً انتحارياً مما دفعه الى تفجير نفسه في وادي ابو شحة بناحية الرشاد بمحافظة كركوك"، مبينةً أن "الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من الشرطة الاتحادية".



وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" وتفتيش مناطق جنوبي كركوك، وأعلنت بعدها، العثور على ثلاثة أوكار و50 صاروخاً و300 مقذوف، جنوبي المحافظة.



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