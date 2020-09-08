بذكريات نهائي المونديال.. فرنسا وجهاً لوجه أمام كرواتيا الليلة

وتُقام المباراة في ملعب فرنسا، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، المستوى الأول.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت فوز فرنسا على السويد بهدف نظيف، بينما سقطت كرواتيا أمام البرتغال بأربعة أهداف مقابل هدف.



ولن يشارك النجم كيليان مبابي مع منتخب فرنسا، في مباراة اليوم، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت بغداد.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

معلق المباراة

يعلق رؤوف خليف على المباراة.

تشكيل فرنسا المتوقع

حراسة المرمى: لوريس.

خط الدفاع: أوباميكانو، فاران، لينجليه، دوبوا.

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خط الوسط: كانتي، رابيو، ميندي.



خط الهجوم: جريزمان، مارسيال، بن يدر.

تشكيل كرواتيا المتوقع

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جيدفاج، لوفرين، فيدا، باريسيتش.

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، ريبيتش.

خط الهجوم: فلاسيتش، بيريسيتش، كراماريتش.