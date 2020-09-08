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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخصين وفقدان 4 جراء إعصار قوي ضرب جنوبي اليابان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يبحث عمال الإنقاذ عن أربعة مفقودين في جنوبي اليابان، اليوم الثلاثاء، بعد أن تسبب الإعصار هايشين في هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية بالمنطقة.
وضرب انهيار أرضي منزلا في قرية شييبا في جزيرة كيوشو جنوبا، ليطمر أربعة أشخاص بينهم عاملان فيتناميان، وإصابة شخص، حسب وسائل إعلام محلية.
ولقي شخصان حتفهما وجرح أكثر من 100 آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو ، حيث اجتاز إعصار هايشين ، ثاني إعصار يضرب جنوب اليابان في غضون أسبوع ، جزيرة كيوشو من مساء الأحد إلى وقت مبكر من يوم الاثنين.
ودفعت العاصفة السلطات إلى إصدار أوامر بإجلاء نحو 8ر1 مليون شخص وتسببت في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.
والأسبوع الماضي، مر الإعصار ميساك بالقرب من جزيرتي كيوشو وأوكيناوا، مما تسبب في إصابة عشرات الأشخاص قبل أن تضعف قوته يوم الخميس.
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