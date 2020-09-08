شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة الفرنسي: وضع كورونا في فرنسا "مقلق" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الثلاثاء أن وضع مرض كوفيد-19 في فرنسا "مقلق" حيث حالات الإصابة اليومية قياسية، لكن حدوث موجة ثانية من العدوى أمر يمكن تجنبه.



وقال الوزير، "أن معدل تكاثر الفيروس 1.2 وهو ما يقل عن مستوى بين 3.2 و3.4 شهدته فرنسا في الربيع.، هذا يعني أن الفيروس ينتشر بسرعة أقل لكنه يتفشى، وهو أمر مقلق".

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