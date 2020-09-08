برلمانى يؤكد فشل "الجزيرة" فى تشويه صورة المشروعات القومية بفضل وعى الشعب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب بسام فليفل، إن الجماعة الإرهابية وقنواتها التى تبث السموم طوال الوقت، فشلت فى كافة محاولاتها بشأن تشويه الصورة العامة للمشروعات القومية أو مؤسسات الدولة، وهذا يعود من خلال وعى المواطنين بما تقوم به هذه الجماعات من مخططات وأفكار خبيثة، وتعتمد على نشر الشائعات والأكاذيب والأخبار المفبركة، ولن تنجح هذه الجماعات الإرهابية فى الوصول لأهدافهم الخبيثة، والمصريون لفظوا هذه الكيانات دون رجعة مرة أخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه القنوات الشيطانية وعلى رأسها الجزيرة تستغل الأحداث الجارية أسوأ استغلال من خلال تقارير مصورة بعيدة عن أرض الواقع، وأخبار مفبركة، وقص تصريحات لبعض الشخصيات تخدم على أهدافهم الخبيثة، إلى جانب عمل مشاركة لهذه الأخبار عبر مواقع التواصل من خلال لجانها الإلكترونية التى تعمل مشاركة لهذه الشائعات.

وحذر عضو البرلمان، المواطنين من الانسياق خلف هذه الشائعات، مؤكدا أن كافة مؤسسات الدولة حريصة على طرح المعلومات الحقيقية بشأن المشروعات والملفات والقضايا المختلفة لقطع الطريق على هؤلاء المشككين، وبالتالي على الجميع عدم الانسياق خلف هذه الشائعات وعمل مشاركة لأى من الأخبار دون الوقوف على حقيقة الأمر، والتأكد من المعلومة من المصادر الرسمية لها.

يذكر أن قناة إكسترا نيوز، سلطت الضوء على أكاذيب قنوات الإخوان، من بينها تأمر قنوات الجماعة لإثارة البلبلة، حيث تتداول حلقة أذيعت منذ 4 سنوات عن العذرية، بجانب استغلال ملف الدروس الخصوصية وتدافع عن الدروس الخصوصية رغم خطورتها على منظومة التعليم، بالإضافة إلى الزعم بوجود خلافات داخل لجنة مكافحة كورونا بمصر حول طريقة مواجهة الفيروس والتعامل مع أي موجة جديدة للفيروس.

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