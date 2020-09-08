روسيا قلقة من التوتر في المتوسط وتدعو لـ"حوار براجماتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - نيقوسيا- أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الثلاثاء، أن بلاده على استعداد لتسهيل إقامة حوار بين قبرص وتركيا، معربا عن قلق موسكو إزاء الوضع في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن لافروف - في مستهل اللقاء بينه وبين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بالعاصمة نيقوسيا - قوله: "نشعر بالقلق إزاء الوضع في البحر المتوسط، وفيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية التركية، فنحن مستعدون لتعزيز إقامة حوار براجماتي يقوم على المصالح المشتركة وللبحث عن حلول عادلة وقائمة على القانون الدولي".

وأضاف لافروف: "نحن قلقون للغاية من أن قوة بعيدة تحاول وضع البلدان الموجودة هنا ضد بعضها البعض".

وتوجه وزير الخارجية الروسي إلى قبرص أمس في زيارة رسمية بمناسبة مرور 60 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ونيقوسيا، وتأتي الزيارة في ظل التوتر المتزايد بشأن عمليات التنقيب غير القانونية التي تجريها أنقرة في شرق البحر المتوسط.