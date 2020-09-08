فتح لجان انتخابات الشيوخ في موعدها المحدد بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بديوان عام محافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال اللجان الانتخابية البالغ عددها 201 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة الرئيسية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، وجرى ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة الطوارئ، في ضوء توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة.