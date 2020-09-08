وزير ألماني: حزب الله خزّن نيترات الأمونيوم لصنع القنابل في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 37 دقيقة

تتسع يومياً دائرة الاتهامات بحق ميليشيا حزب الله الذي يبسط سيطرته بسلاحه على عدد من بلدان في الشرق الأوسط ويشكل خطراً كبيراً على المنطقة، كما يعد المتهم الأول في انفجار مرفأ بيروت إثر تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم في عنبر رقم 12.

وفي السياق، كشف وزير ألماني لصحيفة “جيروزاليم بوست” أن حزب الله خزن مئات الكيلوغرامات من مادة “نيترات الأمونيوم” في ألمانيا لصنع القنابل وتنفيذ هجمات إرهابية حول العالم.

وجاءت تأكيدات وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، توماس ستروبل، بعد أشهر من تقديم الموساد معلومات حول مستودعات، خبأ فيها حزب الله مادة “نترات الأمونيوم”، والذي يستخدم في صنع المتفجرات.

وأكد ستروبل أن حزب الله أدخل المادة المتفجرة إلى ألمانيا في عام 2016.

وصنفت ألمانيا حزب الله على أنه “منظمة إرهابية” في أبريل الماضي، حيث اقتحمت الشرطة الجمعيات والمساجد التي يشتبه وجود عناصر تابعة للحزب فيها.

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أدت 2750 طنا من مادة “نيترات الأمونيوم” ذاتها محفوظة في “العنبر 12″، إلى انفجار مرفأ بيروت، خلف 191 قتيلا وأكثر من 6500 جريح، وعشرات المفقودين، ودمار في عدد من ضواحي العاصمة اللبنانية.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن حزب الله استخدم “نيترات الأمونيوم” في مخططات “إرهابية” في فرنسا وبريطانيا وقبرص وبلغاريا.

ونفى الحزب المدعوم من إيران، علاقته بتفجير المرفأ، رغم النظر على نطاق واسع للحزب على أنه يسيطر على العمليات في ميناء بيروت.

وحظر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، جميع أنشطة حزب الله داخل الأراضي الألمانية، حيث يسافر رجال دين شيعة من لبنان إلى ألمانيا لجمع المال هناك.