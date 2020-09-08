إيران.. إصابة مسؤول كبير ومقرب من خامنئي بفيروس “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

أصيب رئيس “هيئة تنفيذ أوامر الخميني” محمد مخبر ، بفيروس كورونا المستجد ، حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية .

وتعد هيئة تنفيذ أوامر الخميني ، أو ما يُعرف اختصارا بـ”ستاد”، وهي الهيئة المسؤولة عن الممتلكات والعقارات المصادرة لصالح مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

وذكرت وكالة العمل الإيرانية “إيلنا” أن مخبر يستخدم الآن “عقاقير مضادة لكورونا” من إنتاج هيئة “ستاد” لـ”علاج نفسه”، حسب تعبيرها.

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وأضافت أن “ستاد تمتلك أهم الشركات المصنعة للأدوية المضادة لكورونا في البلاد”، لكنها لم توضح شيئاً عن تركيبة الدواء المزعوم، فيما لن يتم الإعلان عن عقار محدد لعلاج كورونا حتى الآن من قبل معاهد البحوث العالمية.

وكتبت “إيلنا” أن “جميع زيارات وجولات محمد مخبر في المحافظات الإيرانية تم تأجيلها حتى نهاية علاجه”.

وتقوم “ستاد”، المشمولة بالعقوبات الأميركية على إيران منذ 2013، باستثمارات في مجالات المال والنفط والاتصالات.

ويخصص المرشد الايراني علي خامنئي مبالغ هائلة من الموازنة السنوية للهيئة التي صادرت الكثير من العقارات والأراضي التي تعود إلى المعارضين للنظام أو مسؤولي نظام الشاه. وقد جنت له أرباحاً بحوالي 100 مليار دولار، وفقاً لبعض التقارير.