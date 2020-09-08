القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وفاة مسنين من قريتي يافة الناصرة وكفر كنا متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا. وأفاد مصدر طبي أن الحاج أسعد صبحي خطيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 66 عاما، الليلة الماضية. وأعلن مستشفى بوريا وفاة مسن من كفر كنا (83 عاما) متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، الليلة الماضية. ومما يذكر أن مجلس يافة الناصرة المحلي صرح أنه "حسب مخطط الشارة الضوئية الجديد يافة الناصرة قريبة للمنطقة الحمراء، لهذا المجلس المحلي يتوجه ويطلب من المواطنين التقيد بتعليمات وزارة الصحة والقواعد الوقائية لتجنب العدوى ولتفادي عدوى جماعية". وأكد أن "المنطقة الحمراء تعني الحجر المنزلي، المنطقة الحمراء تعني إغلاق المَحَالّ التجارية، المنطقة الحمراء تعني تعطيل تقديم الخِدْمَات للمواطن، المنطقة الحمراء تعني ركودا اقتصاديا. منطقة حمراء تعني الخطر على أهالينا ومصالحنا وبلدنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسنين من يافة الناصرة وكفر كنا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.