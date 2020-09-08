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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1386 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
كشفت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، تسجيل 1386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 73780 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2018511 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1394 حالة.
وتم التأكد من 822 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 56096، بحسب "هسبريس".
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