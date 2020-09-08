فيكتوريا الأسترالية تسجّل 55 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

قالت السلطات في ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولاية في أستراليا من حيث عدد السكان اليوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) إن ثمانية أشخاص توفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما تم تسجيل 55 حالة إصابة جديدة.



وسجلت فيكتوريا، التي أصبحت بؤرة لمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس في اليوم السابق تسع وفيات و41 إصابة، وهو أدنى ارتفاع في يوم واحد منذ أكثر من عشرة أسابيع.

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وتمثل فيكتوريا حوالي 75 في المئة من حالات الإصابة في البلاد وعددها 26377 و90 في المئة من الوفيات التي بلغت 770.

وكانت الولاية الواقعة في الجنوب الشرقي قررت تمديد إجراءات العزل العام الصارمة في عاصمتها ملبورن حتى 28 سبتمبر.