تسجيل 4203 إصابات جديدة بكورونا في فرنسا

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

سجلت فرنسا أمس الاثنين أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مع تواصل ارتفاع معدل الإصابات اليومية خلال الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن وزارة الصحة الفرنسية القول إن عدد الحالات التي ثبت معمليا إصابتها بفيروس كورونا ارتفع بواقع 4203 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 328 ألفا و 980 حالة.

وقد سجلت فرنسا زيادة في أعداد المصابين بالفيروس خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 47 ألفا و 955 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة أن وباء فيروس كورونا ينتشر مرة أخرى بشكل كبير في فرنسا، مشيرة إلى الزيادة في إجراء الاختبارات المعملية لا يفسر القفزة في حالات الإصابة.

Advertisements

وتقول السلطات الفرنسية إن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قد طُبقت بشكل أقل صرامة، لا سيما من قبل الشباب وربما كانت مرتبطة بعودة التفاعل الاجتماعي خلال الصيف.

وأضافت وزارة الصحة أن هناك ارتفاعا في حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس والحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات وعدد المرضى في العناية المركزة، وإن كان بوتيرة أبطأ من الإصابات.

ونوهت وزارة الصحة إلى أن الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 30726 حالة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قال إن البلاد لا تستطيع تحمل إغلاق آخر، معربا عن تفضيله اتخاذ قيودًا أكثر تحديدا.

وقد جعلت فرنسا هذا الشهر ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) إلزاميا داخل الشركات التي يعمل لديها مجموعات من الموظفين في أماكن مغلقة، بينما تلزم مدنا مثل باريس ومارسيليا المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية.