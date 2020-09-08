وفيات كورونا في الأرجنتين تتجاوز 10 آلاف

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

قالت حكومة الأرجنتين إن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عشرة آلاف أمس الاثنين في الوقت الذي تبذل فيه الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية جهودا للسيطرة على معدل الإصابات.



وسجلت البلاد 10129 حالة وفاة من بين 488007 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وفقا لبيانات الحكومة. وتسفر نصف اختبارات الكشف عن فيروس كورونا في الأرجنتين عن نتائج إيجابية.

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وتخضع الأرجنتين لإجراءات عزل عام منذ 20 مارس وعلى الرغم من ذلك زادت الحالات في الأسابيع الأخيرة.

ولا تزال بعض مناطق البلاد، ومنها العاصمة بوينس أيرس، تخضع لمستويات متفاوتة من الحجر الصحي على الرغم من استئناف بعض الأنشطة مثل ممارسة الرياضة وتناول الطعام في المطاعم المفتوحة في الهواء الطلق في الآونة الأخيرة.