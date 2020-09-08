حرائق كاليفورنيا التهمت مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أعلنت فرق الإطفاء في كاليفورنيا الإثنين أنّ الحرائق التي شهدتها الولاية الأمريكية هذه السنة، والتي لا يزال قسم كبير منها مستعر، التهمت حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر مربّع، في مساحة غير مسبوقة منذ 33 عاماً.



وقالت لين تولماتشوف المتحدّثة باسم فرق الإطفاء إنّ "هذه أول مرة منذ 33 عاماً نتخطّى فيها مليوني فدّان (ثمانية آلاف كلم مربّع). هذا رقم قياسي حتماً. ونحن ما زلنا بعيدين عن نهاية موسم الحرائق".

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ووفقاً لفرق الإطفاء فإنّ أكثر من 14.100 عنصر كانوا عصر الإثنين يكافحون لإخماد 24 حريق غابات مستعراً في أرجاء الولاية.

ولقي ما لا يقلّ عن سبعة أشخاص مصرعهم هذا العام نتيجة الحرائق في الولاية في حين تضرّر أو دمّر حوالي 3800 مبنى، وفقاً للمصدر نفسه.

وأمرت السلطات سكّان العديد من المناطق الواقعة في جنوب الولاية بإخلاء منازلهم والاحتماء من النيران، في حين أجلت مروحيات عسكرية أكثر من 200 شخص من منازلهم في شمال الولاية لإنقاذهم من حريق اندلع قرب مدينة فريسنو وينتشر بسرعة.